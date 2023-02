KIJK. Achtergelaten zetels, hometrainers en koelkasten: zo groot is de afvalberg van Aalst Carnaval

Na drie dagen feest op Aalst Carnaval worden niet enkel de laatste feestvierders naar huis gejaagd, ook de gigantische afvalberg moet worden opgeruimd. Alhoewel die berg in vergelijking met de vorige editie een kwart minder is, 75 ton in plaats van 100 ton. Toch blijven er ook dit jaar eigenaardige dingen achter. Er is zelfs voor elk wat wils: een winkelkar, een buggy, een zetel, een droogrek, een valies of een koelkast ... Het zijn nog maar een paar van de items die de reinigingsdienst van Aalst tegenkomt. Daarbij was het volgens de burgemeester Christoph D’Haese een uitzonderlijke editie, met veel bezoekers en weinig incidenten.