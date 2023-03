KIJK Aalst wordt wakker met winterse sneeuwbuien

KIJK. Carnaval door de lens van een Amerikaan­se topfoto­graaf: “Aalst liet zich schrappen door Unesco, ik was meteen gefasci­neerd”

Darren Smith, een Amerikaanse topfotograaf, was met carnaval voor de tweede keer in zijn leven in Aalst. Net zoals in 2020, zette hij vierende carnavalisten voor zijn lens. Zijn geïmproviseerde studio bevond zich tegen de bakstenen muur van café De Kleine Beurs. “Ik zag dat Aalst carnaval een mooie mix is van kunst, satire en feestvreugde”, zegt hij. Ontdek hier de foto’s die Darren Smith maakte tijdens Aalst carnaval 2020 en 2023.