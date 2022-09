Kidical Mass door de straten van Aalst: “Fietsinfrastructuur moet kindvriendelijk zijn”

“Ieder jaar weer in september vertrekken er in Aalst zo ongeveer 25.000 leerlingen naar school. Dat zorgt voor enorm veel extra verkeersstromen vanaf 1 september”, zegt de Fietsersbond. “In onze centrumstad is reeds veel aangepast het laatste jaar om dit veiliger te maken, maar we mogen zeker ook niet de deelgemeenten vergeten waar vaak nog veel werk nodig is. Waar blijft het stadsbestuur met het plan om vanuit de periferie veilig naar school te fietsen? Als we ouders er toe willen aanzetten hun kinderen aan te leren vaker met de fiets te gaan, om later autonoom en voorbereid naar de middelbare school te vertrekken, moeten we dit vanaf jonge leeftijd aanleren. Hoe meer begeleide ervaring ze opdoen, hoe vlotter en veiliger het kan wanneer ze er klaar voor zijn.”