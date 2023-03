Kick-off evenement van Health Hub Aalst: “Op termijn komt er een Health & Care Valley op de Siesegemkouter.”

Op donderdagavond 2 maart vond het kick-off evenement van Health Hub Aalst plaats bij Becton Dickinson in Erembodegem. Verschillende experts kwamen samen en werden geïnformeerd over de voordelen van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Het evenement werd bijgewoond door meer dan 150 zorgprofessionals, onderzoekers en bedrijfsleiders uit de regio.

“Health Hub Aalst is een fysieke ontmoetings- en werkplaats voor innovatieve zorgbedrijven dat samen met ZorgLab Aalst en een sterk consortium van publieke en private spelers werd opgericht. Het doel van de hub is om innovatie en ondernemerschap in de gezondheidszorg te stimuleren. De voorlopige residentie van dit centrum is gelegen aan de Capucienenlaan en zal op termijn een plaats krijgen binnen de Health & Care Valley op de Siesegemkouter”, zegt de stad Aalst.

Zorgstad

“Met de initiatieven van Health Hub Aalst brengen we experten samen en zetten we in op een sterk groeiende zorgeconomie waar iedereen de vruchten van plukt ,” zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het was een meer dan geslaagd event, waardoor Aalst zich steeds duidelijker profileert als de zorgstad van Vlaanderen en ver daarbuiten.”

Tijdens de kick-off deelden Aalsterse bollebozen Dr. Pieter De Backer en Dr. Andries Clinckaert samen met Prof. Lennart Jans en keynote spreker Lucien Engelen hun visie op de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van artificiële intelligentie in de Aalsterse zorgsector. Een van de belangrijkste conclusies is dat AI-technologieën onze ziekenhuizen kunnen helpen om snellere diagnoses te stellen, betere behandelingen te bieden en de patiëntervaring te verbeteren. Daarnaast kunnen deze technologieën zorginstellingen helpen om de werklast van medewerkers te verlichten.

Artificial Intelligence

“We zijn verheugd om het gebruik van AI-technologieën in ziekenhuizen te promoten en een platform te bieden waar zorgprofessionals, onderzoekers en zorgondernemers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen”, aldus schepen Katrien Beulens (N-VA), voorzitter Raad van Bestuur Health Hub Aalst. Health Hub Aalst zal in de toekomst nog meer evenementen en initiatieven organiseren om innovatie in de gezondheidszorg te stimuleren. Op die manier maakt Aalst zijn rol als zorgstad meer dan waar. “Met ZorgLab zetten we in op innovatie binnen gezondheid en zorg en moedigen we ondernemerschap hierin enorm aan”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). “We bieden een meer dan geslaagd platform en daar mogen we trots op zijn.”

Health Hub Aalst is een initiatief van Stad Aalst, Provincie Oost-Vlaanderen, Beckton Dickinson, Odisee, HOGENT, OLV Ziekenhuis en de medische staf van het A.S.Z. – Algemeen Stedelijke Ziekenhuis. Meer informatie over Health Hub Aalst en toekomstige evenementen zijn te vinden op www.healthhubaalst.be.

