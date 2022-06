Kettingbotsing op E40 richting Brussel

Erembodegem Erembode­gem­se band neemt muziekvi­deo op in Mississip­pi: “Over Emmett Till, een 14-jarige Af­ro-Amerikaan­se jongen die werd gemarteld en gelyncht”

Mermaid Moonshine, een Erembodegems muzikaal project rond Marc Borms (60), An Staels (48) en Karel Algoed (69), trok naar Mississippi in de Verenigde Staten. Ze gingen naar daar voor studio- en video-opnames voor een project rond Emmett Till, een veertienjarige Afro-Amerikaanse jongen die in 1955 werd ontvoerd, gemarteld en gelyncht. Marc kreeg toestemming om een gedicht over de jongen te herwerken naar een liedjestekst.

