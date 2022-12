Kerstmannenzoektocht en lichtjeswandeling in Erembodegem: “Ons dorp laten baden in het licht van warmte en samenhorigheid”

Enkele geëngageerde Erembodegemnaren werken samen om van het kerstevent een succes te maken. Onder meer het burgerplatform Erembodegem Wordt Wakker staat erachter. Eerst is er een kerstmannenzoektocht langs de etalages van de handelaren van Erembodegem. “Er zijn drie uitgestippelde parcours. De rode lus kan je vanaf woensdag 14 december doen, de groene en de blauwe lussen op vrijdag 16 december en op zaterdag 17 december. Zoek de kerstman in de etalages van de deelnemende handelaars en maak per lus de optelsom van de cijfers die bij de kerstman staan. Schrijf de som op een kerstkaart of kersttekening met je naam, adres/mailadres en telefoonnummer en steek die op zaterdag 17 december tussen 17 en 19 uur in onze zoekdozen op het Erembodegemse kerstevenement in de Gerstjens”, aldus Sabine Dannau van Erembodegem Wordt Wakker. “De prijzen zullen om 21 uur in de kantine van KSK Erembodegem door de kerstman worden uitgereikt. Fysieke aanwezigheid is wel een vereiste om de prijs in de wacht te slepen.”

Op zaterdag 17 december is er om 16.45 uur een parade door het dorp naar de Gerstjens van de Kerstman en de Kerstelf, gevolgd door de opening van de lichtjeswandeling aan de Gerstenstraat met een vuuract van Sarakasi. Er is een dansact, een flashmob, Argentijnse tango met topdansers, Yente en Yana van The Voice komen zingen. In het Gerstenhof is er een jazz-optreden.

Samenhorigheid

Je steunt er die avond ook het goede doel mee, want de opbrengst gaat naar de Warmste Week en Ruyskensveld. “Kom naar het evenement gehuld in lichtjes, neem een lichtje of lampionnetje mee en doe de bewegwijzerde lichtjeswandeling in het Gerstenbos”, zeggen de organisatoren. “Laten we samen ervoor zorgen dat die dag tussen 17 en 22 uur Erembodegem baadt in het licht van warmte en samenhorigheid. Laten we dus ook samen tussen 17 en 22 uur een lichtje aansteken, dit voor het raam of op de vensterbank zetten. Dit is een kleine moeite maar een groot gebaar. Spreek erover, deel zoveel mogelijk onze vraag en laat je straat, je buurt stralen. Ook na 22 uur kan er samen plezier gemaakt worden: in de kantine van KSK Erembodegem draait André Permentier en op De Plesj, bij Peter, zorgt Yono voor de ambiance. Wij hopen op droog weer, een talrijke opkomst, blije mensen die dit project een warm hart toedragen en bereid zijn om het met een kleine, vrijwillige bijdrage te steunen.”

Voor de flashmob zoeken de organisatoren nog deelnemers. Wil je graag meedoen? Stuur een berichtje naar Vero Depierreux.

