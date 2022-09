Kermisfuif vol nostalgie: “Alle verenigingen, jong en oud, iedereen kwam naar café De Kletser”

Aalst Camille-gek­te in het stadspark: “Aalst, ik ben verliefd... op u!”

Het was nog nooit zò druk in het stadspark. Zeker 8.000 Aalstenaars, misschien wel meer, zakten af naar de weide voor Het Melkhuisje om mee te zingen met de hits van Camille. En om - met wat geluk - een handtekening of een selfie te scoren. Het vuurwerk van dit laatste Parkfeest van deze zomer staat in groot contrast met de kabbelende parkconcerten van vroeger. “De Parkfeesten in Aalst staan weer op de kaart”, zegt organisator Maspoe.

12 augustus