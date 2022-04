Kerk van Mijlbeek weer open na werken: “Ook voor een kopje troost ben je er welkom”

5 ton zwaar en even minstens even oud als de Titanic: ‘collegeboot’ is terug in Aalst. “Een varend stukje erfgoed”

Duurzaamheid was ook het sleutelwoord bij de herinrichting van de weekkapel in de kerk van Mijlbeek. De parochie had deze herinrichting aangekondigd als een nieuw pastoraal project. De weekkapel was namelijk al een tijdje in onbruik geraakt als gebedsruimte maar zal voortaan dienst doen als een polyvalente ontmoetingsruimte. Op dinsdag- en donderdagvoormiddag zal parochie-assistent Pieter Stevens instaan voor het onthaal in de weekkapel. Wie nood heeft aan een luisterend oor of met vragen zit rond geloof en ongeloof kan er in een aangenaam en sfeervol kader terecht. Ook om te snuisteren in de kerkbibliotheek of gewoon voor een kopje troost ben je er welkom. De kerk van Mijlbeek is dagelijks geopend van 9 tot 16 uur.