Kelly opent café De Slaupmoesj: “Drie dagen open met Aalst carnaval”

De Slaupmoesj bevindt zich op de hoek van de Drie Sleutelstraat en de Dokter De Moorstraat. “Van vorige week vrijdag is het café open. Het is de eerste keer dat ik zelf een café uitbaat. Er zijn al wat buren binnengeweest en we zijn warm ontvangen”, zegt ze. “Met carnaval zijn we open vanaf zondagochtend 7 uur. Mijn dochter zit bij De Zoipers. Het café is doorlopend open tot het einde van carnaval. Dj Patje komt draaien. Een straffe start, ik weet het, maar ik zie het helemaal zitten. Hopelijk is het volle bak. Buiten de carnavalsdagen zal het hier een rustig café worden, voor buurtbewoners die graag een koffie of een pintje komen drinken.”