Keer op keer tabak stelen levert zes maanden cel op

Het was grootwarenhuis Colruyt in Aalst dat niet veilig was voor de dieven. K.V. (35) uit Haaltert sloeg er acht keer toe. Steeds ging hij aan de haal met sigaretten en tabak. Bij verschillende feiten waren ook twee vrienden uit Aalst betrokken.

“Ik zat in geldnood door mijn verslaving aan heroïne en cocaïne”, vertelde V. aan de Dendermondse rechter. “En ik had tabak nodig. De eerste keer, in augustus 2021, ging die diefstal zo vlot dat ik het blijven doen ben. Ik stopte de pakjes weg in mijn broek.”

Eén van de twee andere beklaagden ontkende de betrokkenheid in alle toonaarden. Ik wist van niets. Ik heb pas achteraf ontdekt dat erin de winkel tabak gestolen was”, zei die. De tweede gaf wel zijn betrokkenheid toe. “Ik zat in schuldbemiddeling en ik kwam financieel niet rond”, legde hij uit. “Maar ondertussen is alles in orde.”

K.V. is geen onbekende voor het gerecht. Momenteel zit hij vijf jaar cel uit, opgelopen door veroordelingen wegens drugs- en wapenfeiten en verkeersinbreuken. Nu kreeg hij daar nog eens zes maanden cel bovenop, samen met een boete van 400 euro.

