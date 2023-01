Kali (28) opent conceptstore Yarko in Krooncenter: “Authentieke riet- en rotanartikelen, maar ook spirituele snuisterijen”

Opnieuw opent er een nieuw winkeltje in Aalst, dit keer in het Krooncenter aan de Korte Zoutstraat. Kali zet eigenlijk het levenswerk van haar grootouders verder. “Mijn oma en opa openden in 1967 Granada, Hèt bamboehuis van Leuven. De naam verklapt het al een beetje maar ze vonden hun inspiratie in Granada, Spanje, tijdens één van hun vele reizen. Ze werden er verliefd op de mooie rieten manden en besloten deze ook aan te bieden in België. De Leuvense speciaalzaak in Riet, Rotan, Bamboe en ander vlechtwerk, was geboren”, vertelt ze. “Twintig jaar later, in 1987, nam mijn vader over en werd hij de nieuwe zaakvoerder. Met zijn interesse in de alternatieve en esoterische wereld, werd het aanbod van Granada verder uitgebreid met diverse spirituele, gezondheids- en vechtsportartikelen. 55 jaar lang was Granada een vaste waarde in het Leuvense straatbeeld. In september 2022 besloot mijn vader echter andere avonturen aan te gaan en sloot hij de deuren van de winkel voorgoed”, zegt ze.