‘Kaffei Parlei’ bij Museumcafé Sjinka Poenka: “Met als thema ‘bierspreuken’”

De kandidaat-Prin­sen Carnaval weten in welke volgorde ze zullen optreden: “We mogen meedoen, dat is het voornaams­te”

Eerst Stijn, dan Timothy en tenslotte Vincent. In die volgorde zullen de drie kandidaat-Prinsen Carnaval Aalst optreden op de prinsenverkiezing in oktober. Het stadsbestuur keurde hun kandidaturen nu ook officieel goed en in het belfort kregen de drie kandidaten hun lintje.