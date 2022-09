Kaaswinkel in Korte Zoutstraat is nu Het Drumhuis: “Geen klassieke muziekschool, maar drumlessen voor jong en oud”

Aalst Leerlingen Don Bosco Aalst leren elkaar kennen op eerste schooldag

Ook bij Don Bosco in Aalst is het nieuwe schooljaar van start gegaan. David Steenhaut bezorgde ons een foto van het eerste middelbaar op de school. “Vol enthousiasme starten vandaag 33 leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs”, vertelt hij erbij. David sluit af in zijn beste Aalsters: “In Oilsjt zemmen vedrom gralek goe vertrokk’n!”

1 september