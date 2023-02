Kaasmeester Andy (45) maakt ‘carnavalskaas’: “Met evenveel pit als de Voil Jeanet”

De Haan/Roeselare Alsnog 15 maanden effectief gevorderd voor voyeur die jong koppel begluurt in kleedhokje van Center Parcs

Het parket heeft alsnog een effectieve celstraf van 15 maanden gevraagd voor een 47-jarige voyeur uit Roeselare. J.M. werd in Center Parcs in De Haan betrapt, toen hij met een spiegeltje een jong koppeltje begluurd in hun kleedhokje. De procureur kon zich eventueel vinden in voorwaarden, maar de beklaagde gooide z’n eigen ruiten in bij de justitieassistente.

13:30