Jozef (87) en Lea (83) vieren hun briljanten jubileum met de hele familie

VELOVEILIG. 30% vindt het veilig fietsen in Aalst: “Afgelopen jaren zijn we een nieuwe weg ingeslagen”

Jozef was altijd een bezige bij. Hij heeft 35 jaar bij Gilbos gewerkt, maar is intussen ook al 35 jaar in pensioen. Daarnaast was hij lang pachter en had hij heel wat schapen, konijnen en kippen. Lea wist al op jonge leeftijd dat ze heel graag kinderen zag. Ze is uiteindelijk onthaalmoeder geworden, wat ze meer dan 25 jaar heeft gedaan.