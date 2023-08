Joséphine de draak steelt de show op CIRK!: “En ze heeft haar schattige kroost meegebracht”

Theaterma­kers van ‘Confituur, de dans van de roze balletten’ sturen ludieke uitnodi­ging naar koning Albert II

Theatermakers Lies Geldhof en Joost Roggeman van Compagnie Gardavoe trokken naar kasteel Belvédère in Brussel om er koning Albert II uit te nodigen voor hun wraakepos ‘Confituur, de dans van de roze balletten’. In september gaat het stuk in première in Aalst.