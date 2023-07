Jongen (15) terug thuis na steekincident aan station: personen kenden elkaar vermoedelijk

MIJN STAD. Sarah Bossuwé over haar Aalst: “Deze hotspot in de Katte­straat is een schot in de roos”

Sarah Bossuwé (31) staat in de top tien van populairste TikToksters met 620.000 volgers. Op Instagram heeft ze er nog eens 74.000 en op Youtube 110.000. Cijfers die doen duizelen. Sarah is één enthousiaste brok girl power en met haar Dansstudio Sarah in Du Parc in Aalst wil ze een veilige haven creëren. “Een thuis waar jonge mensen zich goed voelen. Dansen moet plezierig zijn. Ik wil de dansers naar boven halen, niet naar beneden halen”, zegt ze.