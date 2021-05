Jonge papa kreeg twee dagen voor zijn dood te horen dat hij ongeneeslijk ziek was: “En het eerste wat hij tegen ons zei, was ‘sorry’”

Erembodegem JumpSky Aalst eindelijk van start: “Op 9 juni opent het grootste trampoline­park van Europa”

17 mei Op 9 juni gaat JumpSky in Aalst open. Het grootste trampolinepark en inflatable park van Europa had normaal gezien al in oktober moeten openen in du Parc in Aalst, maar door het coronavirus werd dat uitgesteld.