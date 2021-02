Jonge moeder twee jaar na feiten verdacht van moord op baby van twee maanden: “Uitzonderlijk dat ze toch vrijgelaten werd”

GijzegemEen 32-jarige vrouw uit Gijzegem bij Aalst wordt ervan verdacht haar twee maanden oude baby te hebben gedood in het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Aalst. De feiten dateren al van 2019, maar de vrouw ontkent alles. Ze verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. “Ze werd officieel in verdenking gesteld, maar uitzonderlijk toch vrijgelaten omdat ze geen gevaar vormt voor de maatschappij”, zegt haar advocaat Jeroen D’Hondt.