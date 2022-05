Jonge bestuurder wordt dronken betrapt achter stuur nadat hij naar feestje ging: “Domme beslissing genomen”

De feiten speelden zich af op 3 februari 2021 midden in de nacht. Een politiepatrouille merkte het voertuig op omdat hij helemaal alleen op straat reed terwijl er op dat moment ook nog een nachtklok was. Hij bleek onder invloed te zijn op weg naar huis. “Ik was naar een feestje geweest en had nog beslist om de auto te nemen, wat bijzonder dom was", gaf de man vandaag toe. Hij vroeg om een milde straf, maar kreeg toch een boete van 1.600 euro en 45 dagen rijverbod. Omdat hij nog een jonge bestuurder is moet hij ook zijn theoretische proeven opnieuw afleggen.