Jonge bestuurder, die bekend staat als straatracer, veroorzaakt zwaar ongeval onder invloed

Meerbeke LEKKER LOKAAL. Takaway bij restaurant Alpenrose: ‘Tiro­lerstu­be’ combineert Oostenrijk­se en Frans-Belgische keuken op geslaagde manier

9 april Een Oostenrijkse apfelstrudel of schnitzel, of liever typisch Vlaamse hutsepot of choucroute? Restaurant Alpenrose in Meerbeke combineert de Belgisch-Franse met de Oostenrijkse gastronomie. Geen bediening in lederhosen of dirndl in deze coronatijden, maar wel lekkere takeawaygerechten om thuis van te genieten. Wij gingen die eens uittesten.