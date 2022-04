Jong en oud proeft van muziek, woord en dans in Utopia

Dendermonde Goed nieuws voor Aalste­naars met versoepeld politiere­gle­ment voor Ros Beiaardom­me­gang: ajuinen in al hun varianten toch toegelaten, behalve rauw

In het nieuwe politiereglement voor de Ros Beiaardommegang op 29 mei, zopas goedgekeurd door de Dendermondse gemeenteraad, ontbreekt alweer een knipoog naar de vete tussen Dendermonde en Aalst niet. Al is er wel goed nieuws voor de Aalstenaars, want het reglement is enigszins versoepeld. Waren ajuinen voor de Ommegang in 2020 enkel toegelaten in uiterst verdunde vorm, dan zijn ze nu alleen nog rauw verboden. Het is de Aalstenaars zelfs toegestaan om, net zoals vele Dendermondenaren doen, een traantje weg te pinken als ze het echte Ros Beiaard zien.

20 april