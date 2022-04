Johan Verminnen op het podium van CC De Werf: ‘Verminnen 70'

Aalst RESTOTIP: Saporito, de enige Italiaanse pizzeria van Aalst

‘De enige Italiaanse pizzeria van de stad’, zo glunderde Andrea Saporito bij de opening in februari. De Aalstenaar snakte blijkbaar naar die echte Italiaanse pizza’s, want de eerste weken werden Saporito en co overrompeld door bestellingen. De pizza’s, bruschetta’s, insalata en burrata vlogen de deuren van zijn pizzeria in de Vrijheidstraat uit. Hoog tijd om ook eens te proeven dus.

