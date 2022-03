Jeugdwerking Eendracht Aalst behaalt 4-sterrenlabel: “Een opsteker van formaat”

De door Voetbal Vlaanderen verplichte audit nam het hele najaar van 2021 in beslag. “Het begon eigenlijk al 3 jaar terug, wanneer we gestart zijn om de werkpunten uit de vorige audit aan te pakken. Vanaf september jongstleden konden we beginnen met de ingave van het lijvige dossier. Er zijn ook onaangekondigde bezoeken op 3 trainingen en wedstrijden geweest om de visie te toetsen aan de praktijk. In december volgde nog een lang auditgesprek op de club, waarin naast onder meer de TVJO, de hoofdscout, de postformatiecoördinator, enkele willekeurige coaches en youngsters, ook het hoofdbestuur en de T1 gevraagd werd om toelichting te geven”, zegt Gunther Ingels van Eendracht Aalst.

In zo’n auditdossier zijn er maar liefst een 30-tal rubrieken die geëvalueerd worden. “We hebben ingezet op individuele begeleiding en ontwikkeling. Er is ook een groep van experten samengesteld met een keeperscoördinator, een techniektrainer, physical coaches en een videoanalist. Het aanwerven van de juiste profielen is belangrijk. We werken met hartslagmeters, er zijn professionele testen met opvolging en het opleidingsplan”, zegt hij. “De vierde ster is een beloning voor het werk dat geleverd wordt en we onderscheiden er ons verder mee in de streek.”