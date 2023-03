Jeugdboekenmaand in Aalst: “Geluksvogelparade vertrekt op het Utopiaplein”

Erembode­gem­naar Alfons Temmerman (88) stopt als hopboer: “Er waren er 600 toen ik jong was en ik bleef als enige over”

Alfons Temmerman, de laatste hopboer van Erembodegem, gaat met pensioen. 88 jaar oud is de man ondertussen en hij werkte in totaal 74 jaar tussen de hopranken en hopbellen. De streek van Aalst was ooit ‘de hopschuur van Europa’ en Temmerman is een van de laatste getuigen van die rijke geschiedenis.