Jef Vermassen, advocaat nabestaanden vermoorde Ilse Uyttersprot : “Assisenproces start binnen jaar”

Aalst Bestelwa­gen brandt uit, ook tweede zwaar beschadigd: “Hij was nog maar enkele uurtjes thuis van de garage”

10:58 Op de Moorselbaan in Aalst, ter hoogte van de Varkensmarkt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestelwagen uitgebrand. Ook een tweede bestelwagen raakte zwaar beschadigd. Opvallend detail: het voertuig was vrijdag nog naar de garage geweest voor herstelling.