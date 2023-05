Jean Paul Van Bendegem in CC De Werf: “Waar liggen de grenzen van humor?”

NET OPEN Valerie (29) opent kleding­zaak Armadio in Erembode­gem: “Collectie met veel liefde samenge­steld”

Valerie Bauwens (29) opent kledingzaak Armadio aan de Brusselbaan in Erembodegem. Op zaterdag 6 mei is de grote opening van de nieuwe winkel. “Ik was gestart met een webshop, maar merkte al snel dat de mensen vroegen naar een echte winkel.”