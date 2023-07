Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Betere spreiding schoolvakanties helpt om kwaliteitsverlies in onderwijs tegen te gaan”

Dronken bestuurder die zo traag op E40 rijdt dat taxichauf­feur op hem inrijdt, is daar als enige verantwoor­de­lijk voor

De politierechter in Aalst heeft een dronken automobilist schuldig verklaard aan een ongeval op de E40 in Aalst. De man reed zo traag op de snelweg dat hij achteraan werd aangereden door een taxichauffeur, die mensen had afgezet aan de luchthaven. De verdediging vond evenwel dat de taxichauffeur onoplettend was, en dat beide bestuurders verantwoordelijkheid droegen voor het ongeval. De rechtbank oordeelde anders.