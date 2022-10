Je kan weer griezelen in The Horror Maze: “In elke kamer een nachtmerrie”

AalstNog tot 10 november kan je een bezoekje brengen aan The Horror Maze in café Coaster. Uitbater Kristof Den Herder bouwt ieder jaar een griezeldoolhof en hij heeft zichzelf weer overtroffen. Thema deze keer is ‘nachtmerrie’. Vorig jaar bezochten 2.700 mensen The Horror Maze in Aalst.

The Horror Maze heeft corona dus overleefd. “Zeker het eerste coronajaar was erg, dan zijn er nog geen 500 mensen door onze griezeldoolhof gewandeld. In 2014 zijn we ooit gestart met 170 bezoekers en het waren er elk jaar meer, tot 2020 toen de pandemie uitbrak. Vorig jaar ging het weer fantastisch goed met 2.700 bezoekers. Hadden ze op 1 november het CST niet ingevoerd dan hadden we zeker de 3.000 gehaald”, zegt Kristof Den Herder. De kans is dus reëel dat The Horror Maze dit jaar de kaap van 3.000 bezoekers haalt.

Nachtmerrie, deel 2

Thema is dit jaar ‘nachtmerrie’. “Eigenlijk is het ‘Nachtmerrie, deel 2'. Vijf jaar geleden hebben we al eens dat thema gehad. In elke kamer is er een nachtmerrie verstopt. Het leuke is dat we weer met meer acteurs kunnen werken en ze mogen weer wat dichterbij de bezoekers komen. Tijdens de coronaperiode bleven ze achter het glas, nu zitten ze in The Horror Maze tussen de mensen”, zegt Kristof. “Op drukke moment zitten er 12 acteurs in The Horror Maze. Het is niet alleen griezelen, het is ook lachen. Er zit weer veel humor in. Bezoekers zijn toch 15 tot 20 minuten onderweg. Wij vinden het zelf een van de sterkste die we al gemaakt hebben.”

Halloweenkaart

Het systeem blijft hetzelfde, je betaalt iets van de Halloweenkaart van café Coaster en dan krijg je een gratis toegangsticket voor The Horror Maze. De griezeldoolhof is elke vrijdag en zaterdag open vanaf 21 uur, nog tot 10 november. Op zondag 30 oktober is er in de namiddag een kindereditie, dan blijft het licht aan. Op 1, 2 en 3 november is er ook een ‘not so scary edition’, voor de echte angsthazen die het toch eens willen proberen. Café Coaster vind je in de Vlaanderenstraat 10 in Aalst.

Volledig scherm Kristof Den Herder in café Coaster opent The Horror Maze. © Swirko

