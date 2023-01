Je haar laten knippen in een topinterieur: “‘Kapsalon Eva’ voortaan in pand ontworpen door Pieter De Bruyne”

Het interieur van deze voormalige schoenenwinkel is ontworpen door de bekende Aalstenaar Pieter De Bruyne. In 1972 opende daar schoenenzaak Elfi. Leuk toeval: de ontwerper verwerkte de letter ‘E’ in de deur. De ‘E’ van Elfi, maar ook de ‘E’ van Eva. Er werd een grote spiegel aan toegevoegd en het kapsalon is vooral wit nu, met één groot accent: het oranje plafond. De oorspronkelijke verlichting was gebroken, maar is nu vervangen door een lichtcirkel.