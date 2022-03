JCI ontvangt hulpgoederen voor Oekraïne: “Heel fijn om te zien, zoveel solidariteit”

Woensdagnamiddag kan je tot 19 uur goederen brengen naar de loods op het adres Industrielaan 18 in Erembodegem. JCI verzamelt ze en zorgt ervoor dat ze in vluchtelingenopvangcentra aan de Oekraïense grens terechtkomen. “Zoals gevraagd brengen de mensen vooral materiaal die je kan gebruiken in opvangcentra. Kledij en voedsel is er daar genoeg. Dingen zoals beddengoed, dekens en medisch materiaal brengen de mensen vandaag bij ons binnen en daar gaan we de vluchtelingen mee kunnen helpen. De solidariteit is heel fijn om te zien”, zegt Mathijs Vansynghel.