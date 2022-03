JCI Aalst zamelt hulpgoederen in voor Oekraïne: “Vrijwilligers zeker welkom”

Woensdag

“We waren onder de indruk van wat ze in Antwerpen deden, en dus sluiten we liever op die supply chain aan dan vanuit Aalst een volledig nieuwe route op te bouwen”, zegt de Aalsterse afdeling. “JCI is een internationaal netwerk van lokale organisaties, wat ons de kans geeft heel snel in actie te schieten en langs heel de keten lokale mensen in te schakelen. De inzameling woensdag zou de eerste bouwsteen zijn van die ketting in Aalst, en afhankelijk van het succes kunnen er nog momenten volgen. Op dit moment moedigen we iedereen aan zeker eens te kijken wat ze nog kunnen voorzien, want de tekorten in Oekraïne nemen elke dag toe. Daarnaast zijn ook alle vrijwilligers meer dan welkom. Zowel bij het ontvangen en sorteren van de goederen, als bij het binnenlandse transport naar het centrale depot kunnen we nog heel wat mensen gebruiken.”