Jazz Madd-concerten in vier gemeenten aan de Dender

Vaganée bezit een zeldzaam zilveren toon op altsax, die vaak doet terugdenken aan jazzlegendes als Art Pepper of Lee Konitz. Maar zoals elke saxofonist na John Coltrane, kan hij het instrument ook overblazen in schrille flageoletten en losbarsten in hevig emotionele passages. Mis vooral ook niet het (zigeunermuziek)concert van Les Violons de Bruxelles van 6 tot 8 mei.

Op donderdag 21 april is er Jazz Madd om 20 uur in The Preacher, Markt 9 Geraardsbergen. Op zaterdag 23 april om 20 uur in ‘t Kasteeltje, Stationstraat 7 Denderleeuw, op zondag 24 april om 11 uur in Foyer Theater Pact, Du Parc, Erembodegemstraat 31/33 Aalst. Op zondag 24 april om 19 uur in Vinnie’s Easy Food Fair, Oudstrijdersplein 9 Ninove.