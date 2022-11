Japanse notenboom op achterkoer stadhuis kleurt goudgeel: “Prachtig om te zien”

De boom op de achterkoer van het vroegere stadhuis is meer dan 100 jaar oud. Zij - want het is een vrouwelijke boom - werd geklasseerd in 1962 en maakt deel uit van het Huis van Langenhove. De boom dateert uit een tijd dat het Huis van Langenhove nog in bezit was van deze familie. Tussen 1771 en 1896 was dit een tuin en in die periode is de boom geplant. Volgens de Inventaris van de Dendrologische Vereniging had de boom in 2005 een omtrek van 349 centimeter. Tijdens het inventariseren van de boom in 2009 werd een stamomtrek gemeten van 362 centimeter. In februari 2011 had de boom een omtrek van 367 centimeter.