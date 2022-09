Jan De Nul ruimt zwerfvuil op in Aalst: “Ook wereldwijd opruimacties”

“Het idee van de zwerfvuilactie is ontstaan toen de Confederatie Bouw vorig jaar het Vlaams zwerfvuilcharter mee ondertekende. Met de civiele tak van Jan de Nul willen wij ook ons steentje bijdragen door vandaag zwerfvuil te ruimen op onze werven in heel België. Ook onze kantoren en magazijnen doen mee. In totaal mikken we op 200 deelnemers over het hele land, op zo’n 30 locaties”, zegt Heleen Schellinck van Jan De Nul Group.

Naar aanleiding van World Cleanup Day trokken de medewerkers de straat op in Aalst, maar niet alleen daar. “Het enthousiasme sloeg bij ons zelfs over naar het buitenland en op verschillende projecten zullen daar morgen Beach Cleanups worden gehouden. Zo verdubbelen we de betrokkenheid naar 400 deelnemers wereldwijd. In Taiwan, Dubai, Zuid-Amerika en Italië zullen opruimacties worden georganiseerd”, zegt Jan De Nul Group. “Zwerfvuil ruimen is 1 ding, maar dit kadert ook in onze bredere ambities. Zero Waste is één van de pijlers van ons duurzaamheidsprogramma Code Zero. Wij proberen ons afval continu te reduceren door minder verpakking, het verbannen van single use plastics op kantoor en aan boord van onze schepen. In ons containerpark hier sorteren we 30 verschillende afvalstromen en 86% hiervan wordt gerecycleerd.”