Jan-Bart een van de 50 topgenomineerden van ‘Leraar van het jaar’: “Ik sta al eens op tafel in de les geschiedenis”

Aalst Patisserie Antwerpia viert 70ste verjaardag: “Crème au beurre en appeltaart, zoals Joost en Brigitte het ons hebben geleerd”

Patisserie Antwerpia, een monumentale winkel in Aalst, viert dit weekend haar 70ste verjaardag. In 1952 werd de zaak opgestart door de familie Gossye, in 2019 namen Mher en Alina Sargsyan de patisserie vol enthousiasme over. “We mogen dan wel geboren zijn in Armenië, hier vind je alleen de producten waar Antwerpia altijd voor bekend heeft gestaan. De specialiteiten zijn nog altijd crème au beurre, appeltaart en een assortiment aan producten met ‘grand marnier’. We maken ze zoals de familie Gossye het ons heeft geleerd”, zeggen de uitbaters.

23 juni