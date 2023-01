Jan (75) vindt gestolen Land Cruiser terug dankzij track&trace, maar heeft een oproep voor Toyota: “Doe iets aan beveiliging”

De feiten speelden zich af in december vorig jaar, maar na enkele nieuwe autodiefstallen wil Jan De Mey uit Aalst ook zijn verhaal kwijt. Op de dag van de diefstal was Jan met zijn vrouw op terugweg naar huis, nadat ze in Parijs waren geweest om enkele paarden af te zetten. De voormalige dierenarts werkt soms nog met paarden, vooral in Frankrijk. Met zijn Toyota en een aanhangwagen reed hij nietsvermoedend naar huis. Rond 6.00 uur die ochtend kwamen ze aan in de Sint-Jobstraat in Aalst, en nog geen tien minuten later was hun voertuig gestolen. “Omdat we bijzonder moe waren, hadden we nog niet uitgeladen en stond de wagen nog voor de oprit", zegt Jan. “Dit deed ik eigenlijk niet meer, nadat mijn voertuig vier jaar geleden in vlammen was opgegaan.”