Jacobs Conceptstore voortaan ook in Pieter Van Aelst-winkelgalerij: “20 creatieve ondernemers onder één dak”

Opnieuw is er een leuke winkel geopend in Aalst. Jacobs Conceptstor had onder meer al een winkel in de Stadsfeestzaal van Antwerpen, Waasland Shopping Center en in Wijnegem, maar nu dus ook in Aalst. Het concept is simpel: zo’n 20 creatieve ondernemers verkopen allemaal hun creaties onder hetzelfde dak. “Ideaal voor de eindejaarsdagen. Het is een leuke winkel om in te snuisteren”, zegt Jacobs Conceptstore.