Jaar cel voor bestuurder die handrem optrekt en alles op beeld laat vastleggen

De politierechter in Aalst heeft J.B. veroordeeld tot een jaar celstraf nadat hij betrapt werd in het optrekken van zijn handrem al rijdend en terwijl een vriend alles aan het filmen was. De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe en heeft een verleden met drugsveroordelingen. De beklaagde was niet aanwezig in de rechtbank vandaag.