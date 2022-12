Jaar cel voor beklaagde die reed met auto tijdens rijverbod: “Ben zot van auto’s en wil er gewoon mee rijden”

Kerksken Gepensio­neerd verpleeg­kun­di­ge Danny (67) springt bij in zorgsector tijdens corona, maar moet nu 4.000 euro extra belastin­gen betalen: “Stank voor dank”

Danny De Blander (67) uit Kerksken is als verpleegkundige al vier jaar met pensioen, maar ging tijdens de coronacrisis opnieuw aan de slag om het ziekenhuis waar hij 41 jaar had gewerkt, te helpen in moeilijke tijden. Hij hield daar een goed gevoel aan over, tot hij zijn belastingbrief in de bus kreeg. “Ik moet 4.000 euro belastingen betalen. En dat is enkel nog maar voor 2021”, aldus Danny.

9 december