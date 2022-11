Ives (44) en Heidi (50) openen ‘La Bottega dei Sapori’ in de Molenstraat: “180 exclusieve Italiaanse producten, van verse pasta tot Italiaanse truffeltjes”

In La Bottega dei Sapori vind je meer dan 180 exclusieve Italiaanse producten en de typische Marchigiaanse keuken. “We hebben al 12 jaar een eigen zaak in Le Marche in Italië, een horecazaak en B&B, aan de Adriatische kust. Daar hebben we een oud monnikenklooster in ere hersteld en gerestaureerd. We hebben er acht jaar geleden een restaurant geopend. We hebben heel veel klanten uit de regio van Aalst. Ikzelf ben van Denderhoutem, mijn vrouw uit Galmaarden. Bezoekers zijn verzot op onze lokale producten. We hebben er een eigen truffelgaard, olijfgaard, wijngaard, we oogsten honing. Al die producten brengen we naar Aalst. We werken ook samen met een pak boeren uit de regio en kunnen zo een mooi assortiment van artisanale producten aanbieden. Achter ieder product zit een verhaal.”