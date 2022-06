Invoering ILvA-containers heeft positief effect: “Totale afvalberg met 8 procent gedaald”

Het hoofdkwartier van ILvA is gevestigd in Erembodegem bij Aalst. De intercommunale haalt het afval op in vijftien gemeenten van Aalst tot Geraardsbergen en Zottegem. “De afvalcijfers liegen er niet om: de doelstelling om minder afval te produceren en beter te sorteren zijn in 2021 meer dan gehaald. Ondanks het feit dat er in 2021 ook nog via gele zakken werd ingezameld (fase 1 startte in april, fase 2 in juni en fase 3 in oktober), is er al een grote impact van gewogen diftar op de afvalcijfers van 2021", zo stelt Bart Van Den Neste (Open Vld), voorzitter van intercommunale ILvA.

Veel minder afval

“De totale afvalberg is met 8 procent gedaald: van 149.508 ton in 2020 naar 138.573 ton in 2021. In 2020 werd per inwoner nog 428 kg afval ingezameld, in 2021 was dit 394 kg (34 kg minder). Voor alle inwoners samen is dat bijna 11 miljoen kg minder afval op een jaar tijd. Zeker de hoeveelheid restfractie daalt spectaculair. In 2020 werd 98,3 kg restfractie per persoon ingezameld, in 2021 is dit gedaald tot 80,1 kg. In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen (in 2020), scoort ILvA zeer goed: we doen het 33 procent beter. Bekijken we de cijfers van de gemeenten die al een volledig jaar via gewogen diftar hebben ingezameld (van begin april 2021 tot einde maart 2022), dan zijn de resultaten nog indrukwekkender. In de negen steden en gemeenten van fase 1, hebben de inwoners op 1 jaar tijd gemiddeld 62,7 kg restfractie in hun restcontainer gegooid. Dat is een daling van maar liefst 35,6 kg minder per inwoner in vergelijking met 2020", zegt ILvA.