Invictus present op wereldkampioenschap ‘obstacle run’: “Race van vijftien kilometer met twintig obstakels”

Spaargids.be 1,1 miljoen zichtreke­nin­gen onder nul eind vorig jaar: wat zijn daarvan de financiële gevolgen?

Van de 20 miljoen zichtrekeningen in ons land stond eind vorig jaar 5,8 procent in het rood. En zo'n negatief saldo, zelfs al is het tijdelijk, kan je aardig wat extra centen kosten. De tarieven die banken maximaal mogen aanrekenen als hun klanten in het rood gaan op hun rekening, of als ze een lening op afbetaling afsluiten, zijn afgelopen juni aangepast. Afhankelijk van de formule werd het plafond toen tot 2,5% hoger gelegd. Spaargids.be overloopt de huidige tarieven.