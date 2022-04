‘Intigriti’ uit Aalst haalt meer dan 21 miljoen euro op om ethische hackers in te zetten tegen cybercrime

Naast eerdere investeerders en Intigriti’s primaire aandeelhouder, ETF Partners, nam ook het Duitse fonds EnBW New Ventures deel aan de ronde. Deze kapitaalronde, begeleid door Results International, zal gebruikt worden om de Europese verkoopsactivitieiten op te drijven en verder uit te breiden naar Azië en de Verenigde Staten.

Europees marktleider

Intigriti’s cybersecurityplatform geeft bedrijven toegang tot een netwerk van meer dan 50.000 ethische hackers wereldwijd. De bonafide hackers worden uitgenodigd om hun beveiliging te testen, en krijgen beloningen of ‘bug bounties’ van 100 euro tot 100.000 euro per kwetsbaarheid die ze melden. Sinds de eerste financieringsronde in 2020 tekende Intigriti een groei op van maar liefst 650%, waarmee het zichzelf vestigt als Europees marktleider en het snelstgroeiende crowdsourced securityplatform wereldwijd.

Het platform dankt de sterke groei aan hun streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en nauwgezette conformiteit, naast de ambitie om duurzaamheid en innovatie te stimuleren. Deze aanpak heeft de belangstelling gewekt van nieuwe markten, waardoor prominente bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië de overstap maakten naar het Europese platform.

Op technologisch gebied zal de nieuwe investering Intigriti in staat stellen om de opsporing, rapportering en validatie van kwetsbaarheden nog verder te versnellen, zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire, die de hackergemeenschap aanvoert. “Snelheid is één van de meest belangrijke factoren in de strijd tegen cybercrime. Je moet als ethisch hacker cybercriminelen steeds voor zien te zijn. Door nog meer in te zetten op automatisatie halen we de detectietijd naar beneden, en geven we onze hackers meer ruimte voor het creatieve, menselijke aspect”, zegt Aalstenaar Inti De Ceukelaire.

Kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Singapore

Om aan de marktvraag te voldoen, zal Intigriti de opgehaalde financiering ook aanwenden om haar personeelsbestand verder uit te breiden. Het bedrijf is van plan wereldwijd meer dan 200 mensen in dienst te nemen, verspreid over de kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Singapore. De hackergemeenschap wordt verder uitgebouwd en ondersteund om van hacken hun voltijds beroep te maken.

Stijn Jans, CEO bij Intigriti legt uit. “We verwachten dat crowdsourced security in 2026 een standaard carrièrekeuze zal zijn voor cybersecuritytalenten die net zijn afgestudeerd en consultancy in populariteit zal overtreffen. 66% van onze hackers geeft aan hun vaste job te willen inruilen voor onze manier van werken. De telewerkcultuur heeft weliswaar nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meegebracht, maar heeft bedrijven ook de kans gegeven om talenten aan te trekken van over de hele wereld waar zij vroeger geen toegang tot hadden”, zegt hij.

Om de overgang van traditionele IT-consultancy naar deze nieuwe manier van werken te stimuleren, heeft Intigriti haar hybride pentestaanbod gelanceerd. Met deze oplossing kunnen bedrijven zelf testers selecteren om aan individuele opdrachten te werken, binnen een vooraf overeengekomen tijdsbestek en op basis van een resultaatgebaseerde vergoeding – vergelijkbaar met bug bounty-programma’s. Net zoals alle andere diensten van Intigriti zullen deze hybride pentests worden aangeboden met een triagedienst– een essentieel in-house validatieproces van kwetsbaarheden dat ervoor zorgt dat klanten alleen geldige en unieke kwetsbaarheidsrapporten ontvangen. In een geslaagde testfase werd al meer dan 100.000 euro uitbetaald aan pentesters die de dienst uitprobeerden.

Octopus Ventures

Paul Davidson, investeerder bij Octopus Ventures, gelooft erin. “Cybersecuritybedrijven kunnen wel een zekere mate van automatisering creëren, maar er gaat niets boven menselijke intelligentie bij het opsporen van veiligheidsbedreigingen. Intigriti heeft een uniek platform ontwikkeld dat de knapste koppen in de cybersecurity in staat stelt om de meest kritieke en wijdverspreide risico’s op te sporen. Wij geloven dat dit team in staat is om deze snelgroeiende branche verder te ontwikkelen met hun moderne en compliance-gedreven aanpak”, zegt hij.