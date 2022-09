Interscholenveldloop in stadspark: “2.400 Aalsterse leerlingen, dat is een record”

De interscholenveldloop is een traditie in Aalst, de eerste werd georganiseerd in 1960. Een hele dag zijn er loopwedstrijdjes in het stadspark. Leerlingen van zowat alle Aalsterse lagere scholen nemen het er op tegen mekaar. Per leerjaar is er een aparte wedstrijd. “Er zijn 2.400 deelnemers, dat is echt wel een record. Er zijn meer scholen dan ooit die meedoen”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA), die er was om van enkele wedstrijden het startschot te geven.