Internationale folkloregroepen keren terug naar De Pikkeling: “We zoeken veertig gastgezinnen”

Veertig gastgezinnen die van 27 juli tot 2 augustus 2023 een tot twee jongeren te slapen kunnen leggen. Daar zijn Nele Vervaet en Alain Van der Kuylen naar op zoek. Zelf zijn ze beide al jaren gastgezin tijdens het folkloristisch oogstfeest dat elke zomer plaatsvindt in de Aalsterse faluintjesgemeenten en volgend jaar halt houdt in Meldert. Nu willen ze het vuur ook aanwakkeren bij andere gezinnen.

“Na drie jaar afwezigheid van buitenlandse muziek- en dansgroepen op de Pikkeling willen de organisatoren voor de editie in 2023 terug internationale folklore groepen laten aantreden. Zo zijn er al groepen geboekt uit Servië en Catalonië. Daarom zoeken de organisatoren nu gezinnen in Aalst en omstreken om deze gasten onderdak te geven”, zeggen Nele en Alain. “Inspirerende ontmoetingen, het vakantiegevoel in eigen huis… je krijgt er heel wat voor terug”, zeggen Nele en Alain.

Meer informatie is te verkrijgen aan de stand van de Pikkeling op de kerstmarkt in Meldert op zaterdag 17 december vanaf 17 uur, via gastgezinnen@de-pikkeling.be, of bij Alain Van der Kuylen en Nele Vervaet (0496 93 35 66). De 53ste Pikkeling slaat het laatste weekend van juli zijn tenten op rond Hoeve De Croes in de Achterstraat in Meldert.