Inspecteurs Ken (24) en Yves (59) redden leven van 13-jarig meisje dat bewusteloos neervalt op plein: “Gewoon onze job gedaan als agent”

AalstKen Van den Steen (24) en Yves Van Wezemael (59) beiden inspecteurs interventie bij de Aalsterse politie hebben zondagavond het leven gered van een 13-jarig meisje nadat zij bewusteloos lag op het Guldenboomplein in Aalst. Het duo was op dat moment vlakbij patrouille aan het doen en was als eerste ter plaatse. “Geef ons geen heldenstatus want dat hoeft niet, wij deden gewoon ons werk als agent”, klinkt het in koor.

Ken (24) en Yves (59) waren zondagavond patrouille aan het rijden in Hofstade, toen de noodoproep binnenkwam over het bewusteloze meisje. “Over de radio kregen wij te horen dat het meisje bewusteloos was en er geen ademhaling meer was. Wij waren op amper 2 kilometer van de plaats van het gebeuren en gingen met spoed daarheen”, vertelt Ken.

Het moment ging bijzonder snel, maar zonder aarzelen voelden de inspecteurs aan haar polsslag en in haar nek naar een hartslag, maar ze voelden niets. “Op dat moment twijfel je niet en start je meteen de reanimatie op, na enkele minuten kwam ze opnieuw bij bewustzijn en haalden we opgelucht adem", zegt Yves. “Ik ben al jaren werkzaam bij de politie, maar zo een reanimatie doe je niet vaak, ik kan het nog op een hand tellen.” Ook voor Ken was het de eerste keer dat hij een reanimatie moest doen in zijn nog jonge politiecarrière.

Op het moment van de oproep is het volgens de agenten gewoon een automatisme dat je er alles aan doet om het meisje te redden. De ambulance en MUG waren ook al onderweg naar de plaats van het incident, en konden het meisje meenemen naar het ziekenhuis. De ouders van de tiener hebben al kort even contact gehad met de agenten in kwestie. “Ze hebben ons bedankt voor wat we gedaan hebben, maar een ontmoeting is er nog niet geweest, misschien komt dat nog", klinkt het.

Volledig scherm Ken en Yves hebben zondagavond het leven gered van een 13-jarig meisje in Aalst. Burgemeester D'Haese was terecht fier en wil hen een medaille geven voor deze actie. © Koen Baten

Wat het meisje juist had is niet bekend, maar gezien haar hartslag verdwenen was vermoed de politie dat het om iets medisch gaat. Sinds hun daad worden ze helden genoemd, maar zelf zien ze dat absoluut niet zo. “Op dat moment zijn we gewoon agent en voeren we onze job uit om mensen te helpen. Het meisje is gered en alles is goed afgelopen, en dat is voor ons het belangrijkste", zegt Ken. De gebeurtenis met zich meedragen zullen ze niet doen. “Omdat het natuurlijk goed is afgelopen, als je een meisje van 13 zou zien sterven in je armen dan draag je dat natuurlijk wel mee", vult Yves aan.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was vandaag ook aanwezig om beide agenten uitdrukkelijk te bedanken voor wat ze gedaan hebben zondagavond. “Ze hebben echt een verschil gemaakt op dat moment en daar heb ik alleen maar bewondering voor", zegt D’Haese. “De agenten verdienen echt alle lof en ik zal dan ook niet twijfelen om een dossier in te dienen voor een medaille voor hun daad die ze hebben gepleegd. Ze horen het zelf niet graag, maar de heldenstatus verdienen ze zeker", besluit hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.