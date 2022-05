Innovatieve technologie in Hartcentrum van ASZ: “Eerste keer vervanging ‘mitraliskunstklep’ via de lies”

De mitralisklep bevindt zich tussen de linker voorkamer en kamer en bestaat uit twee klepbladen die nauw op elkaar aansluiten. Deze klep zorgt er voor dat bloed niet terug kan stromen van de kamer naar de boezem wanneer het hart samentrekt. Deze klep kan lekken of vernauwen. Bij dit verschijnsel wordt er normaliter een mitralisklep bioprothese geplaatst door middel van een hartoperatie. Deze prothese gaat gemiddeld tussen 10 en 15 jaar mee. Wanneer deze klep begint te slijten of ́degenereren ́, gaat deze klep vernauwen of ernstig lekken wat een hoog risico op hartfalen of overlijden met zich mee brengt. Een tweede hartoperatie bij een patiënt die vaak al iets ouder is of aan een of meer andere aandoeningen lijdt, is niet zonder gevolgen. In dat geval kan er nu ook percutaan, dit wil zeggen dat de behandeling via een katheter door de lies plaatsvindt, een nieuwe bioprothese geplaatst worden.

Zeer vlot

Onze dienst Cardiologie voert klepvervangingen via de lies dagelijks uit voor aortakleppen, echter werd dit in mei voor de eerste keer uitgevoerd voor zo een ́ gedegenereerde ́ mitraliskunstklep. De procedure verliep zeer vlot. Het grote voordeel? Een heroperatie van het hart kan vermeden worden, waardoor er een sneller herstel is met een kortere opname en snellere revalidatie nadien.

Na het inbrengen van een ballon-expandeerbare klep via een ader in de lies, wordt de nieuwe klep ontplooid, vervolgens begint deze klep onmiddellijk te werken. Het hart kan zo terug ongelimiteerd bloed laten doorstromen van de voorkamers naar de kamers van het hart.

Innovatief

”De structurele cardiologie is een tak binnen de geneeskunde die de laatste jaren enorm evolueert. Dankzij onze verschillende internationale samenwerkingen slagen wij er in om in ons hartcentrum deze innovatieve technologieën te kunnen aanbieden aan onze patiënten. In onze dagdagelijkse praktijk behandelen we nu zowel ziektes van de aortaklep, tricuspidalisklep, en nu dus ook van de mitralisklep via de lies. Wij zijn enorm trots om hier een voortrekker te zijn in België”, vertelt dr. Liesbeth Rosseel, cardiologe in het ASZ.