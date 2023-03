Innerwheel schenkt 15 ergonomische stoelen aan De Zonneroos: “Belangrijk voor de actieve zithouding van de kinderen.”

‘PAL-stoelen’ zijn ergonomische stoelen voorzien van extra steun en comfort. Ze zijn individueel op maat instelbaar en groeien een lange tijd mee met het kind. Dankzij wieltjes zijn ze zeer gebruiksvriendelijk. “De PAL-stoelen worden in de klas gebruikt om de kinderen een actieve zithouding te geven waardoor de rompstabiliteit vergroot. Door een betere stabiliteit raakt het kind minder snel vermoeid en kan het zich tijdens de les langer concentreren”, zegt directeur Kristoff Dhont van De Zonneroos. “Alle PAL-stoeltjes hebben dezelfde kleur als het klasje en op de rugzijde kleeft een foto van het kind. Onder andere voor de kinderen met autismespectrumstoornis is dit zeer belangrijk. Er is de mogelijkheden om ze om te bouwen in functie van de specifieke noden van elk kind. Gereedschap is niet nodig.”