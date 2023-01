Initiatielessen artistiek zwemmen in Aquatopia: “Voor wie graag zwemt en graag op muziek beweegt”

“Synchroonzwemmen of artistiek zwemmen wordt vaak vergeleken met ballet in het water. Maar we zwemmen op heel verschillende muziekgenres. Daarnaast duwen we met het hele team ook teamgenootjes in de lucht, die dan bijvoorbeeld een salto uitvoeren”, zegt Synchro Aalst. “Deze sport is dus ideaal voor jou als je graag zwemt, graag op muziek beweegt en veel nieuwe vrienden wilt maken, want synchro is echt een teamsport.”